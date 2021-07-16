هبوط قياسي لـ "الليرة" بعد تفاقم أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت (صدى):
شهد سعر الليرة اللبنانية انهيارًا كبيرًا في سوق الصرف الموازية اليوم بعد تعثر في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والذي دام لأكثر من 8 شهور بسبب خلافات بين الحريري وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول تسمية عدد من الوزراء.
ووصل متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 23 ألف ليرة للدولار الواحد،ومن المتوقع أن يستمر التراجع في سعر العملة المحلية اللبنانية في ضوء انعدام فرصة تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الحالية.
وعلى المستوى المعيشي، تتواصل الأزمات بدءا من أزمة النقص الحاد في الوقود والكهرباء ونقص الأدوية وخصوصا أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة وألبان الأطفال وعدد من السلع الأساسية، فضلا عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار العديد من السلع.
وكان سعد الحريري قد تقدم إعتذاره عن تشكيل الحكومة وذلك بعد قرابة 9 أشهر من تكليفه بتشكيل الحكومة إثر استشارات نيابة ملزمة.