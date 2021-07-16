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هبوط قياسي لـ "الليرة" بعد تفاقم أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

منذ 10 ساعات
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هبوط قياسي لـ "الليرة" بعد تفاقم أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت (صدى):
شهد سعر الليرة اللبنانية انهيارًا كبيرًا في سوق الصرف الموازية اليوم بعد تعثر في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والذي دام لأكثر من 8 شهور بسبب خلافات بين الحريري وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول تسمية عدد من الوزراء.

ووصل متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 23 ألف ليرة للدولار الواحد،ومن المتوقع أن يستمر التراجع في سعر العملة المحلية اللبنانية في ضوء انعدام فرصة تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الحالية.

وعلى المستوى المعيشي، تتواصل الأزمات بدءا من أزمة النقص الحاد في الوقود والكهرباء ونقص الأدوية وخصوصا أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة وألبان الأطفال وعدد من السلع الأساسية، فضلا عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار العديد من السلع.

وكان سعد الحريري قد تقدم إعتذاره عن تشكيل الحكومة وذلك بعد قرابة 9 أشهر من تكليفه بتشكيل الحكومة إثر استشارات نيابة ملزمة.

بيروت
لبنان
الدولار
الوزراء
الحكومة اللبنانية
الليرة

التعليقات

العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3778
منذ 8 ساعات
كل دولة يقوم للرافضة فيها شأن تسقط عملتها وتضعف حكومتها ويضعف فيهاالأمن وتكثر فيها المسلسشيا
ايران - العراق - اليمن - لبنان - سوريا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130842
منذ 6 ساعات
هذا ما اراده لهم طواغيت إيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130842
منذ 6 ساعات
هذا ما اراده لهم طواغيت إيران .. ولن تقوم لهم قائمه ..

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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