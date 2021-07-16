بالصور.. مواصفات جيب كومباس 2022 فيس ليفت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت جيب، اليوم الجمعة، عن إطلاق النسخة العالمية لكومباس 2022 فيس ليفت تمهيداً لطرحها في الخريف.
وتأتي السيارة بتحديثات جمالية متعددة للتصميم الخارجي تشمل مصابيح LED جديدة وجنوط 16-17-18 إنش ألمنيوم مختلفة، مع تحديثات رئيسية أخرى للداخلية، تشمل لوحة قيادة جديدة ومواد أفخم.
وتتميز بشاشة 8.4 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، و الذي تم تحديثه ليكون أسرع بـ 5 مرات من النظام السابق، مع لوحة عدادات صغيرة 3.5 إنش للفئة الأساسية.
كما تتميز السيارة بمحرك 2.4 لتر 4 سلندر بقوة 179 حصان وعزم 233 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات قياسي، مع توافر ناقل أوتوماتيكي اختياري 9 سرعات.