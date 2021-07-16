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بالصور.. مواصفات جيب كومباس 2022 فيس ليفت

منذ 9 ساعات
2003
بالصور.. مواصفات جيب كومباس 2022 فيس ليفت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت جيب، اليوم الجمعة، عن إطلاق النسخة العالمية لكومباس 2022 فيس ليفت تمهيداً لطرحها في الخريف.

وتأتي السيارة بتحديثات جمالية متعددة للتصميم الخارجي تشمل مصابيح LED جديدة وجنوط 16-17-18 إنش ألمنيوم مختلفة، مع تحديثات رئيسية أخرى للداخلية، تشمل لوحة قيادة جديدة ومواد أفخم.

وتتميز بشاشة 8.4 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، و الذي تم تحديثه ليكون أسرع بـ 5 مرات من النظام السابق، مع لوحة عدادات صغيرة 3.5 إنش للفئة الأساسية.

كما تتميز السيارة بمحرك 2.4 لتر 4 سلندر بقوة 179 حصان وعزم 233 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات قياسي، مع توافر ناقل أوتوماتيكي اختياري 9 سرعات.

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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