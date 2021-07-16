بالفيديو.. يعقوب بو شهري يعلق على عادات السعوديين في الزواج

خالد الظفيري (صدى):
علق مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري على عادات السعوديين في الزواج، مستغربا من الحرص الكبير من قبل أهل العروس عليها.
وقال بوشهري والذي عقد قرانه على الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري الأربعاء خلال مقطع فيديو متداول، إنه يجلس في الفندق ولا يتمكن من الخروج مع عروسه فاطمة إلا بوجود طفل صغير معهما في السيارة.
وأضاف بوشهري بأسلوب مازح حول اختلاف العادات في الزواج في السعودية: "معرس وقاعد بالفندق، غير هني انتوا نظام السعودية غير لازم تنطر كم شهر، وعقب في عرس وعقب العرس تشوف زوجتك مو الملكة، الحين تطلع يطلع وياك ياهل بالسيارة ورا بالسيارة يغص هذا الي ورا، صدق دمه ثقيل".
وتداول الفيديو على نطاق واسع وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو وتباينت الآراء حول ما قاله بوشهري، فيما استنكر آخرون ذكره عادات المملكة بشكل ساخر.