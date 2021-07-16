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بالفيديو.. يعقوب بو شهري يعلق على عادات السعوديين في الزواج

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. يعقوب بو شهري يعلق على عادات السعوديين في الزواج

خالد الظفيري (صدى):
علق مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري على عادات السعوديين في الزواج، مستغربا من الحرص الكبير من قبل أهل العروس عليها.

وقال بوشهري والذي عقد قرانه على الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري الأربعاء خلال مقطع فيديو متداول، إنه يجلس في الفندق ولا يتمكن من الخروج مع عروسه فاطمة إلا بوجود طفل صغير معهما في السيارة.

وأضاف بوشهري بأسلوب مازح حول اختلاف العادات في الزواج في السعودية: "معرس وقاعد بالفندق، غير هني انتوا نظام السعودية غير لازم تنطر كم شهر، وعقب في عرس وعقب العرس تشوف زوجتك مو الملكة، الحين تطلع يطلع وياك ياهل بالسيارة ورا بالسيارة يغص هذا الي ورا، صدق دمه ثقيل".

وتداول الفيديو على نطاق واسع وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو وتباينت الآراء حول ما قاله بوشهري، فيما استنكر آخرون ذكره عادات المملكة بشكل ساخر.

السعوديين
يعقوب بوشهري
عادات الجواز

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 32
منذ 3 ساعات
هذا اصله واخواله من شيعة ايران
يعني متعه
العلم
العلم عدد التعليقات : 32
منذ 42 دقيقة
إذا موعاجبك روح تزوج لك شيعيه وش تبي جاي تاخذ سعودية أحترم عاداتنا يامنيوك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130807
منذ 37 دقيقة
خرى لهاالفرّه ، فرّة الجحش المريض .. يكرم القاريء المحترم فقط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130807
منذ 36 دقيقة
خرى لهاالفرّه ، فرّة الجحش المريض .. يكرم القاريء المحترم فقط ..

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه

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