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"الصبار" يساعد على التخلص من أثار الحبوب

منذ 11 ساعة
1998
"الصبار" يساعد على التخلص من أثار الحبوب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن أكثر العناصر الطبيعية التي تساعد في التخلص من أثار الحبوب، حيث أنها من أكثر مشكلات الجلد شيوعا.

ومن هذه العناصر الطبيعية : زيت الحبة السوداء حيث يتسم بخواصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفيروسات، كما يشتهر بكونه مضادا للالتهابات، وثبت من خلال الدراسات أنه يسرع ويحسن عملية التئام الجروح، كما يمكنه إزالة التصبغ أو منع حب الشباب تماما.

ويمكن استخدام زيت بذور ثمر الورد بشكل آمن على البشرة حيث كشفت إحدى الدراسات أنه يمكن استخدامه في معالجة أثار الحبوب وندباتها. ووجد الباحثون أن وضعه مرتين يوميا أمر يساعد بشكل فعال على الحد من ظهور الندبات وتغير لون الجلد.

ووجد الباحثون أن وضع العسل على موضع الإصابة مباشرة يساعد على تطهير الجروح بفضل خواصه المضادة للبكتيريا، فضلا عن قدرته على مواجهة الالتهابات التي قد تسبب المزيد من حب الشباب.

ويعتبر الصبار من العلاجات المنزلية الشائعة هو الآخر، مثله مثل العسل؛ حيث يساعد على سرعة الالتئام والتعافي، وثبت أن وضعه بشكل مباشر على أماكن الجروح يحد من الالتهابات وحجم النسيج الندبي.

العسل
الحبوب
الصبار

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أحدث التعليقات

الله كريم
الله اكبر ايش هالاسعار توني بسوق الحلال بالاردن خروف نعيمي كبير ٢٠٠دينار يعني الف ومائة ريال وفيه ع ١٦٠ دينار يعني اقل من الف...
ابو محمد 😎 ✍️
خوش فارسه وسباحه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
باالمبارك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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