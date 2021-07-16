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أسعار النفط تتراجع وتتجه لأكبر خسارة أسبوعية في شهور

منذ 3 ساعات
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أسعار النفط تتراجع وتتجه لأكبر خسارة أسبوعية في شهور

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل مسارها المنخفض متجهة لأكبر خسارة أسبوعية لها منذ مايو على الأقل.

وجاء ذلك في ظل توقعات بزيادة الإمدادات حيث من المرجح أن ترفع أوبك الإنتاج تماشيا مع انتعاش محتمل للطلب مع تعافي المزيد من الدول من الجائحة.

وانخفض خام برنت تسليم سبتمبر 20 سنتا إلى 73.27 دولار للبرميل، حيث يتجه لخسارة 3% هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو أيار.

في حين نزل الخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 19 سنتا إلى 71.46 دولار للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس.

 

النفط
أسعار النفط
أوبك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130778
منذ 5 دقائق
ربنا يعين ..

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