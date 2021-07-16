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بالفيديو.. "السيسي" ممازحا المصريين: "بلاش هرى"

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. "السيسي" ممازحا المصريين: "بلاش هرى"

القاهرة (صدى):
حرص فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على طمأنة الشعب المصري عن مصير مصر فى أزمة سد النهضة ودعاهم إلى عدم الإنصات إلى كل ما يقال.

ومازح الرئيس السيسي، خلال احتفالية مبادرة "حياة كريمة"، الشعب المصري وأنه يحب أن يقول كلمة يرددها دائما الشعب المصري وتردد في قولها ولكن إصرار الجماهير عليه جعلته يقولها وهي "بلاش هري".

وأضاف أنه لا بد أن يحسب كلامه جيدا لأن الكلام من ذهب ويتوقف عليه مستقبل البلاد والشعوب، مؤكدا علىى أن أي تحدي لا يمكن أن ينجح فيه إلا إذا كان الشعب المصري علي قلب رجل واحد.

مصر
الرئيس المصري
السيسي
سد النهضة
المصريين
رئيس مصر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51534
منذ 16 دقيقة
طيب شو معنى بلاش هري

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه

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