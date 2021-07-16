أسباب الضحك الهستيري أثناء تقديم العزاء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
لا يتمكن البعض من التماسك عند التواجد في سرادق العزاء، الأمر الذي يصيب البعض بحالة من هستيريا الضحك، وهو ما قد يتسبب في حرج شديد لأهل المتوفي إلى جانب الشخص ذاته الذي قام بذلك.
قال أحد الأطباء النفسيين في بريطانيا أن حالة هيستيريا الضحك التي تصيب البعض في العزاء ما هي إلا حالة تصيب الإنسان لتجعله يقاوم إحساس الحزن فتدفعه للضحك على أبسط الأمور ، مبينا أن تلك الحالة عبارة عن وسيلة دفاع من الجسم عن حالته النفسسية، فهو لا يرغب في الحزن و تتملكه مشاعر الضحك و هي مشاعر بمثابة خط الدفاع الأول عن سلامة الصحة النفسية، بحسب صحيفة " ميرورط البريطانية
وأوضح الطبيب أن البعض يصب أحيانا بشئ من الجنون أثناء الضحك، و هو مؤشر أن العقل يرفض أن يحزن و يسير عكس التيار و يختار ان يلقي النكات بدلا من النواح .
وأشار الطبيب إلى أن الطريقة الوحيدة في تلك الحالات هو الصمت التام و الإبتعاد عن الأشخاص الذين يساهمون في زيادة الضحك في المكان إحتراما للعزاء و أهل المتوفي.