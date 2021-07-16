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تركي آل الشيخ يفاوض 3 فنانين شباب في فيلم من تأليفه

منذ ساعة
1794
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تركي آل الشيخ يفاوض 3 فنانين شباب في فيلم من تأليفه

الرياض (صدى):
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، أنه يفاوض ثلاثة فنانين سعوديين شباب، للعب أدوار مع نجوم عرب وعالميين في فيلم من تأليفه.

وقال آل الشيخ إنه يتفاوض حاليا مع براء عالم، وفاطمة، بنوي ونور الخضراء، ليلعبوا أدواراً مع كوكبة من النجوم العرب والعالم ومخرج عالمي على حد وصفه.

وأضاف أن جزءا من الفيلم سيتم تصويره في الرياض والعلا مؤكدًا أن مشروعه الجديد يستهدف ضم مساعد مخرج ومتخصصين في الإضاءة والصوت من السعوديين لكي يتم تدريبهم ويكتسبوا الخبرة من فريق العمل العالمي الذي تعاقد معه.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن مشروعه الجديد عبر تويتر، قائلا إنه يستند لروايته الأولى، والتي تحمل اسم ”تشيللو“ التي يعتزم تحويلها لفيلم سينمائي يتم تصويره في المملكة وخارجها.

الرياض
العلا
تركي آل الشيخ
تشيللو

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8286
منذ ساعة
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا فشل اطرافه وكف شره عنا

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أحدث التعليقات

العلم
تعليق أبووليد كفيت ووفيت بالكلام كلامك صح
نجاة محمد
احسنت شيخين 1 فيما كتبت الحسد و الغيرة راح تموتة من محمد رمضان
سلطان
كلام جميل بس انتي طبقيه لعل الله يرزق بزوج صالح وانتي الرابع
غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد نشر ذلك...
خالد
اتمنى يروح الهلال لان فواز القرني مكسب كبير لكل نادي وراح يندمون الاتحاد على بيعه

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