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الهدلق: فاتورتي تضاعفت 10 مرات والمياه الوطنية ترد "ارسل لنا رقم حسابك"

منذ ساعة
1874
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الهدلق: فاتورتي تضاعفت 10 مرات والمياه الوطنية ترد "ارسل لنا رقم حسابك"

الرياض (صدى):
تسببت ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك المياه عشرة أضعاف في استياء الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهدلق، حيث طالب بإنشاء مكتب خاص لاستقبال تظلمات المواطنين.

وقال الهدلق عبر تغريدة في حسابه بتويتر "‏أتمنى من شركة المياه ‎الوطنية أن تنشئ مكتباً خاصاً لاستقبال تظلمات المواطنين من الفواتير. فليس معقولاً أن تقفز الفاتورة فجأة عشرة أضعاف.!! ".

وأضاف أن معاناة المواطنين من فواتير المياه أصبحت ظاهرة قاسية ومؤلمة يجب التعامل معها بجدية وليس مجرد خدمة عملاء عادية .

وردت المياه الوطنية على شكواه قائلة "‏‎أخي الفاضل، نأمل تزويدنا برقم الحساب ورقم التواصل عبر الخاص حفاظا على سرية بياناتك ولنتمكن من خدمتك بشكل أفضل".

وفي وقت سابق، اشتكى المحامي والإعلامي الرياضي محمد الدويش من ارتفاع قيمة فاتورة المياه رغم انتظامه في تسديد فواتير المياه.

وقال محمد الدويش:"منتظمٌ بتسديد فاتورتي المائية الشهرية وآخرها قبل أيام أمس وصلتني فاتورة بمبلغ كبير كأنّما هي فاتورة السنة كلها،يعني تدفع كل شهر ثم كل سنة!"، حيث لاقت تفاعلا من قبل متابعيه.

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 30
منذ ساعة
ايه وعلي قولة السيسي
وانتو شوفتو حاجه لسه حاتشوفو الويل
كهربا وماء وبنزين ومجاري ما باقي الا زوجاتنا والهواء اللي في الجو

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أحدث التعليقات

العلم
تعليق أبووليد كفيت ووفيت بالكلام كلامك صح
نجاة محمد
احسنت شيخين 1 فيما كتبت الحسد و الغيرة راح تموتة من محمد رمضان
سلطان
كلام جميل بس انتي طبقيه لعل الله يرزق بزوج صالح وانتي الرابع
غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد نشر ذلك...
خالد
اتمنى يروح الهلال لان فواز القرني مكسب كبير لكل نادي وراح يندمون الاتحاد على بيعه

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