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بالفيديو.. ظاهرة جوية نادرة تُسمى "تقزح السحب" تظهر في تايلند

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. ظاهرة جوية نادرة تُسمى "تقزح السحب" تظهر في تايلند

بانكوك (صدى):
شهدت سماء محافظة "ناراثيوات" جنوب تايلاند، ظاهرة جوية نادرة تسمي " تقزح السحب"حيث تتكوّن غيمة فيها ألوان الطيف.

وأشار الخبراء إلى أن الظاهرة تحدث بسبب بلورات الجليد التي تشتت أشعة الشمس بين الغيوم فتظهر ألوان الطيف.

وظهرت تلك الألوان كأنها فقاعات الصابون، وهي نوع من الظواهر الجوية الضوئية ، لوحظت هذه الظاهرة الشائعة في السحب الركامية والسمحاق الركامي والسحب العدسية والسحب الجليدية.

وأخذت التقزحات اللونية شكل منظم على شكل هالة حيث أنه قرص دائري مشرق حول الشمس أو القمر محاط بحلقة أو حلقتين ملونة .

تايلاند
تايلند
سحب
الجليد
بلورات
ألوان الطيف
غيمة
ناراثيوات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130781
منذ 55 دقيقة
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130781
منذ 55 دقيقة
سبحان الله ..

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العدناني
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