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مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بنجران يواصل العمل خلال إجازة العيد

منذ 59 دقيقة
1215
مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بنجران يواصل العمل خلال إجازة العيد

نجران (صدى):
أعلنت جامعة نجران أمس عن استمرار العمل بمركز اللقاحات في المستشفى الجامعي بالجامعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الجامعة أنه وفقا لتوجيهات معالي رئيسها الدكتور فلاح السبيعي فإن مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي مستمر طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بتقديم خدماته لراغبي تلقي لقاح كورونا "كوفيد - 19".

وأوضحت الجامعة أن ساعات العمل اليومية بالمركز ‏، ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً بمقر المستشفى الجامعي ,مشيرةً إلى إمكانية حجز الموعد عبر رابط الحجز الفوري من هـــــــنا  ،داعيةً الجميع إلى المسارعة بتلقي اللقاح لسلامتهم وسلامة وصحة المجتمع.

جامعة نجران

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