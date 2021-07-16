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شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
1329
شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة جنى للخدمات البحرية، إحدى شركات مجموعة راشد الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، ورأس تنورة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس التخطيط ومراقبة التكاليف، مهندس مشتريات، مسؤول السلامة، مهندس رئيسي/ الأجهزة، مهندس رئيسي/ كهرباء، مهندس رئيسي (مدني، إنشائي)، مهندس رئيسي/ الأنابيب.

وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على موقع شركة جنى للخدمات البحرية من هـــــــــــــنا 

 

وظائف
الخبر
رأس تنورة
شركة جنى للخدمات البحرية

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