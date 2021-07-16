أسعار العملات مقابل الريال

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4٫42838، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22582
- الدولار: 3٫75055، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26663
- درهم إماراتي: 1٫02106، مقابل الريال الواحد 0٫97938
- ريال يمني: 0٫01498، مقابل الريال الواحد 66٫73693
- دينار أردني: 5٫28991، مقابل الريال الواحد 0٫18904
- دينار كويتي: 12٫47301 مقابل الريال الواحد 0٫08017
- دينار بحريني: 9٫94826، مقابل الريال الواحد 0٫10052
- الريال القطري: 1٫03009، مقابل الريال الواحد 0٫97079
-الدرهم المغربي: 0٫41889 مقابل الريال الواحد 2٫38725
- الجنيه المصري: 0٫23881، مقابل الريال الواحد 4٫18739