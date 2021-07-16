بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس

نواف السالم (صدى):
تمكنت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، اليوم الجمعة، من إنهاء إجراءات التوقيع مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس صاحب الـ 30 عامًا في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.
ويعد لدى اللاعب مسيرة احترافية حافلة فيما مثل العديد من الأندية الأوروبية؛ حيث مثل في اليونان نادي آيك أثينا ونادي أولمبياكوس وفي إيطاليا مثل أندية روما وتورينو وجنوى وفيرونا، كما مثل نادي نوتينغهام الإنجليزي، هذا إلى جانب مشاركته مع المنتخب اليوناني في 25 مباراة دولية.
وكان تاختيدس قد وصل إلى مقر معسكر الفريق بجمهورية صربيا حيث خضع للفحوصات الطبية قبل أن تجري مراسم توقيع العقد اليوم الجمعة، بحضور مدير إدارة الفريق الأول لكرة القدم محمد بن مبارك الهندي.