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مستشفى قوى الأمن بالدمام يوفر وظائف شاغرة

منذ 4 ساعات
1482
مستشفى قوى الأمن بالدمام يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى "طبيب مقيم الطب الباطني"؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، وذلك عبر موقع مستشفى قوى الأمن من هنـــــــــــــا 

 

 

وظائف
الدمام
مستشفى قوى الأمن

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