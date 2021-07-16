تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
عبدالكريم الحمد : من هو زعيم القارة الآسيوية
منذ 7 ساعات
839
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو وليد
عدد التعليقات : 2333
منذ 38 دقيقة
طيب الخرقه حقيقه والا حلم ومن هو زعيم الخرقه العالميه
ابو وليد
عدد التعليقات : 2333
منذ 38 دقيقة
طيب الخرقه حقيقه والا حلم ومن هو زعيم الخرقه العالميه
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو عمار
هههههههههههههه
ابو وليد
طيب الخرقه حقيقه والا حلم ومن هو زعيم الخرقه العالميه
ابو وليد
طيب الخرقه حقيقه والا حلم ومن هو زعيم الخرقه العالميه
ابو وليد
يتم تضييع اوقات الناس بحجه الصلاة في اكثر الاحيان يختفون اكثر من ساعتين وبحجه وقت الصلاة
ابو وليد
لم يكن في صدر الاسلام اغلاق المحلات وقت الصلاة -- اختراع متزمت والناس استمرو عليه بحكم العادة فقط
أخر الأخبار
شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 11 دقيقة
1099
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ 35 دقيقة
1160
أسعار العملات مقابل الريال
منذ 49 دقيقة
1169
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة
1291
"النيابة العامة": انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تؤدي للمُساءلة الجزائية
منذ ساعة
1220
بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
منذ ساعة
1240
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
منذ ساعتين
1433
مستشفى قوى الأمن بالدمام يوفر وظائف شاغرة
منذ ساعتين
1409
المسالخ البلدية بالحدود الشمالية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
منذ 3 ساعات
1307
طيران أديل توفر وظائف هندسية شاغرة
منذ 3 ساعات
1357