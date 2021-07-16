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عبدالكريم الحمد : من هو زعيم القارة الآسيوية

منذ 7 ساعات
839
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التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2333
منذ 38 دقيقة
طيب الخرقه حقيقه والا حلم ومن هو زعيم الخرقه العالميه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2333
منذ 38 دقيقة
طيب الخرقه حقيقه والا حلم ومن هو زعيم الخرقه العالميه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه
ابو وليد
طيب الخرقه حقيقه والا حلم ومن هو زعيم الخرقه العالميه
ابو وليد
طيب الخرقه حقيقه والا حلم ومن هو زعيم الخرقه العالميه
ابو وليد
يتم تضييع اوقات الناس بحجه الصلاة في اكثر الاحيان يختفون اكثر من ساعتين وبحجه وقت الصلاة
ابو وليد
لم يكن في صدر الاسلام اغلاق المحلات وقت الصلاة -- اختراع متزمت والناس استمرو عليه بحكم العادة فقط

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