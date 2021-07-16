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عبدالعزيز المريسل : الهلال سيدفع هذا المبلغ لمدافع لعب في الدوري الاسباني والإيطالي
منذ يوم
1667
1
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التعليقات
omar
عدد التعليقات : 134
منذ 48 دقيقة
اذا طلع هذا الكلام صحيح لك البشاره
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أحدث التعليقات
برق امصحا
أبو يمن ما يكفيهم أحد..ماسكين سوق العبايات وموظفين بناتنا بفتات....وهذا الشاب ضرب سوقهم كلهم
ابو محمد 😎 ✍️
كفو ، قواه الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسهلها علينا وعلى حجاج بيته العتيق .. اللهم آمين ..
برنس
تافهه بكل مقياس
نجاة محمد
يا شين الحسد و الغيرة خليكم في انديتكم و اتركوا الزعيم و اسدة في حالهم
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