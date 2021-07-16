طيران أديل توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى "مهندس أداء الطائرات" ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف متاحة للجنسين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو التخصصات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عن طريق موقع شركة طيران أديل من هنــــــــــــا