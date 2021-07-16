عبدالعزيز الشمري يعلن إصابته بسرطان الدم

أميرة خالد (صدى):
أعلن الفنان عبدالعزيز الشمري، أمس الخميس، عن إصابته بسرطان الدم بعد تطور معاناته من لزوجة الدم.
وقال عبدالعزيز الشمري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله ثبت إصابتي بسرطان الدم وذالك بعد تطور لزوجة الدم"، مضيفًا: "الحمد لله أنا بخير وراح أبدأ علاج كيماوي.. ادعولي"، فيما طالب وزارة الصحة وعدة شخصيات عامة بدعمه.
وكانت وزارة الصحة، قد تفاعلت مع حالة الفنان عبدالعزيز الشمري، وذلك بعد مناشدات لسفره خارج المملكة لتلقي العلاج؛ حيث أكد نجله على تواصل الوزارة معه، قائلا: "تواصلوا معنا وزارة الصحة الله يجزاهم خير وأشكرهم على اهتمامهم شكرًا للقائمين على الوزارة من وزير وموظفين والله يحفض وطننا وأبناء الوطن".
ونشرت صحيفة "صدى" في وقت سابق، مقطعا ظهر خلاله الشمري من داخل المستشفى مناشدا الجهات المسؤولة بعلاجه، حيث يعاني من ارتفاع لزوجة الدم ما يسبب له جلطات متكررة.
اقرأ أيضًا: