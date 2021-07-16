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عبدالعزيز الشمري يعلن إصابته بسرطان الدم

منذ 39 دقيقة
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عبدالعزيز الشمري يعلن إصابته بسرطان الدم

أميرة خالد (صدى):
أعلن الفنان عبدالعزيز الشمري، أمس الخميس، عن إصابته بسرطان الدم بعد تطور معاناته من لزوجة الدم.

وقال عبدالعزيز الشمري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "‏الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله ثبت إصابتي بسرطان الدم وذالك بعد تطور لزوجة الدم"، مضيفًا: "الحمد لله أنا بخير وراح أبدأ علاج كيماوي.. ادعولي"، فيما طالب وزارة الصحة وعدة شخصيات عامة بدعمه.

وكانت وزارة الصحة، قد تفاعلت مع حالة الفنان عبدالعزيز الشمري، وذلك بعد مناشدات لسفره خارج المملكة لتلقي العلاج؛ حيث أكد نجله على تواصل الوزارة معه، قائلا: "تواصلوا معنا وزارة الصحة الله يجزاهم خير وأشكرهم على اهتمامهم شكرًا للقائمين على الوزارة من وزير وموظفين والله يحفض وطننا وأبناء الوطن".

ونشرت صحيفة "صدى" في وقت سابق، مقطعا ظهر خلاله الشمري من داخل المستشفى مناشدا الجهات المسؤولة بعلاجه، حيث يعاني من ارتفاع لزوجة الدم ما يسبب له جلطات متكررة.

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وزارة الصحة
عبدالعزيز الشمري
سرطان الدم
لزوجة الدم

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13788
منذ 31 دقيقة
يا من وسعت رحمتك كل شيء يا مجيب دعوة السائلين، يا من لا يرد يدا مدت اليه، أتوسل إليك ربي أن تكشف عنه كربه، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تعيده صحيحا سالما من كل سوء يا الله.
اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، واجبر من أنهكه الوجع، وأهلكه التعب، اللهم اشفِ و عافي كل مريض يتألم، ولا يعلم بضعفه إلا أنت.
يا رحمن يا رحيم يا ملجأنا في كل كرب وشدة، أسألك أن تنزل عليه بحولك وقوتك عافية تذهب من جسده أي مرض، فهو لا حول ولا قوة إلا بك يارب العالمين.
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13788
منذ 31 دقيقة
يا من وسعت رحمتك كل شيء يا مجيب دعوة السائلين، يا من لا يرد يدا مدت اليه، أتوسل إليك ربي أن تكشف عنه كربه، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تعيده صحيحا سالما من كل سوء يا الله.
اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، واجبر من أنهكه الوجع، وأهلكه التعب، اللهم اشفِ و عافي كل مريض يتألم، ولا يعلم بضعفه إلا أنت.
يا رحمن يا رحيم يا ملجأنا في كل كرب وشدة، أسألك أن تنزل عليه بحولك وقوتك عافية تذهب من جسده أي مرض، فهو لا حول ولا قوة إلا بك يارب العالمين.

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أبو عبد الرحمن ✍️
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