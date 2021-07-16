نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الرئيس المصري يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

منذ 5 ساعات
1416
الرئيس المصري يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواصلة بلاده التحرك في مسار السعي لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" فيما يتعلق بعملية ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد الرئيس السيسي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، على أن تحرك بلاده في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفا أن مصر طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن مصر لا تسعى أبدا للتهديد أو التدخل في شؤون الدول لكنها تسعى دائما للتعاون والقبول بالتنمية التي ستنتج من توليد الكهرباء للإثيوبيين، مع التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتها وحماية مقدراتها، مؤكدا أن المساس بأمن بلاده القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه.

وقال: "لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومي"، مفيدا أن مصر تسعى لجعل نهر النيل نهرا للشراكة والخير.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي.

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أحمد
قال الله تعالى : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ وقال رسول الله ﷺ : (( لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة ثم...
أحمد
قال الله تعالى : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ وقال رسول الله ﷺ : (( لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة ثم...
ابو عمار
طيب
ابو عمار
العقل زين وايضاح خطاء خروجها بهدؤ افضل من ضربها
ابو عمار
ما يجوز

أخر الأخبار

مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بنجران يواصل العمل خلال إجازة العيد
مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بنجران يواصل العمل خلال إجازة العيد
منذ 58 دقيقة 1209
"الحصيني": اليوم هو أول أيام جمرة القيظ
"الحصيني": اليوم هو أول أيام جمرة القيظ
منذ ساعة 1298
شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1318
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعة 1278
أسعار العملات مقابل الريال
أسعار العملات مقابل الريال
منذ ساعتين 1255
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1337
"النيابة العامة": انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تؤدي للمُساءلة الجزائية
"النيابة العامة": انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تؤدي للمُساءلة الجزائية
منذ ساعتين 1281
بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
منذ 3 ساعات 1303
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
منذ 3 ساعات 1502
مستشفى قوى الأمن بالدمام يوفر وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن بالدمام يوفر وظائف شاغرة
منذ 4 ساعات 1481