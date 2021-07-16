شركة إريكسون توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إريكسون "Ericsson" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس حسابات تقديم الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مسؤول إدارة الطلبات والتسليم: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأضافت الشركة، أنها تحتاج إلى مهندس حلول/ مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات، الاتصالات، علوم الكمبيوتر)، ويفضل شهادة الماجستير، بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م، وذلك من خلال موقع شركة إريكسون من هنــــــــــــــــا