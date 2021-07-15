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بالفيديو.. "المرور" يمنع المركبات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. "المرور" يمنع المركبات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن بدء منع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة منذ فجر يوم الخامس من ذي الحجة، عبر نقاطها على مداخل العاصمة المقدسة ، وذلك وفق الخطة المرورية لحج هذا العام.

وفي وقت سابق، كشف المرور عن خطته في تنظيم نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة وعمل طوق على المحاور الرئيسة للدخول للمشاعر المقدسة، مؤكدًا على أنه لن يسمح بدخول المركبات غير المصرح لها.

ويعمل المرور على تنظيم الحركة المرورية على المحاور الرئيسة وداخل المشاعر المقدسة وداخل مكة المكرمة والمواقف الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة التي تقوم باستقبال الحجيج، بالإضافة إلى التحكم في التدفقات المرورية التي تتجه إلى المسجد الحرام بدءاً من الدائري الثاني ثم الدائري الأول وصولاً إلى المسجد الحرام.

المرور
المشاعر المقدسة
مركبات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 6 ساعات
احسن ..

.. خففوا من الزحمه والتلوث ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 6 ساعات
احسن ..

.. خففوا من الزحمه والتلوث ..

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