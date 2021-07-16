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وفاة مرافق الملك عبدالله الفريق عبيد غثيث العنزي

منذ 7 ساعات
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وفاة مرافق الملك عبدالله الفريق عبيد غثيث العنزي

الرياض (صدى):
توفي معالي الفريق عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي وقائد اللواء الخاص ومرافق الملك عبدالله، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ويعد الفريق الراحل من مؤسسي الفرقة الخاصة بالحرس الوطني ثم طورها للكتيبة الخاصة ومن ثم طورها للواء الخاص بقصور خادم الحرمين الشريفين.

وتم نقل معاليه واللواء الخاص للحرس الملكي بعد أن توفي الملك فهد - رحمه الله - وأصبح ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - مليكاً للبلاد؛ حيث كان الحارس الشخصي الذي رافق الملك عبدالله في كافة مراحل حياته، بداية من الوقت الذي كان فيه رئيسا للحرس الوطني آنذاك، مرورا بعدة مراحل.

وكان آخرها تولي الملك عبدالله - رحمه الله - مقاليد الحكم عام 2005 للميلاد، وكان الفريق عبيد العنزي مسؤولا عن حماية الملك، وأمن القصور والمواكب والضيوف، فيما أحيل للتقاعد في شهر 2 من العام 1434 هـ.

 

 

الحرس الملكي
الملك عبدالله
عبيد غثيث العنزي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 6 ساعات
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 45
منذ 6 ساعات
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14831
منذ 6 ساعات
البقاء لله .. " كل نفس ذائقة الموت " الله يرحمه وجميع موتى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
يارب تسكن ابو متعب جناته النعم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
يارب تسكن ابو متعب جناته النعم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
يارب تسكن ابو متعب جناته النعم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
يارب تسكن ابو متعب جناته النعم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
يارب تسكن ابو متعب جناته النعم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81516
منذ 5 ساعات
يارب تسكن ابو متعب جناته النعم

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