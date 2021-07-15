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أمل حجازي غاضبة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية

منذ 7 ساعات
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أمل حجازي غاضبة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت (صدى):
أعربت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عن غضبها بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا.

وكتبت أمل حجازي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عدم تشكيل الحكومة عبارة عن تخويف الميّت من الموت"، وختمت بقولها: "الله ينتقم منكم".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، قد اعتذر أمس الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون؛ حيث قال في كلمة مقتضبة إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس: "من الواضح أننا لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا: "الله يكون في عون البلد".

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سعد الحريري
أمل حجازي
الحكومة اللبنانية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51530
منذ ساعتين
الحكومه اللبنانيه يجب ان تكون مفصله على مقاس حزب الشيطان

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