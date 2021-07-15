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بالفيديو.. القنصل البريطاني بجدة: المملكة لها تاريخ حافل في تسهيل رحلات الحجاج والمعترمين

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. القنصل البريطاني بجدة: المملكة لها تاريخ حافل في تسهيل رحلات الحجاج والمعترمين

جدة (صدى):
تحدث سيف الدين أوشر، القنصل البريطاني في جدة، عن دور المملكة في تقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين البريطانيين الذين يأتون كل عام لأداء مناسك الحج.

وقال "سيف الدين": "تاريخ المملكة العربية السعودية حافل في في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين حيث تمتلك المملكة صوت موثوق في تعزيز التسامح في المنطقة"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "يزور المملكة كل سنة أكثر من 25 ألف بريطاني لأداء مناسك الحج وانتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري للسلطات السعودية لتوفير الدعم للحجاج والمعتمرين".

واستكمل القنصل البريطاني: "وفي هذه الأوقات الاستثنائية تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات وقائية للحفاظ على صحة الححاج والمقيمين والمواطنين ومهمتنا توثيق العلاقات والحفاظ على استمرارها".

 

الحج
الحجاج
المعتمرين
القنصل البريطاني
سيف الدين أوشر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 6 ساعات
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 6 ساعات
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 6 ساعات
الحمد لله ,,,
محمد
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