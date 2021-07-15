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أمانة جدة: ضبط وإغلاق أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج بالمليساء

منذ 8 ساعات
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أمانة جدة: ضبط وإغلاق أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج بالمليساء

جدة (صدى):
أتلفت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة (94) من المراتب و(200) كجم من مخلفات الإسفنج وذلك خلال حملة مشتركة مع الجهات ذات في حي “القوزين” جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء فيصل المالكي أن الفرق الميدانية رصدت موقعَين بمشاركة شرطة المحافظة والدفاع المدني عبارة عن “أحواش” مخالفة لممارسة تدوير الإسفنج والقطن المستعمل، حيث جرى مصادرة مكنتين تستخدم في أعمال القطن “المراتب” وتغليفها مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في الحملة أعدت محضراً مشتركاً بالحالة، فيما أتلفت الأمانة المصادرات.

وتشدد أمانة جدة أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي مخالفة بالإجراءات الاحترازية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة السكان.

جدة
الدفاع
محافظة جدة
المليساء
حي القوزين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 7 ساعات
احسن ..

.. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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