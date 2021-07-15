بالفيديو.. استشاري: أجهزة تسمير البشرة قد تسبب سرطان الجلد

أميرة خالد (صدى):
أوضح عدد من الباحثين أن أجهزة التسمير تقوم بإنتاج أشعة فوق البنفسجية والتي تمنح البشرة المظهر البرونزي تتوغل في طبفات الجلد العميقة مما يتسبب في الشيخوخة المبكرة للبشرة وظهور التجاعيد والبقع بها.
وذكروا أيضًا أن التعرض لهذه الأشعة ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد خاصة الأشخاص ذو البشرة الفاتحة كما أن الأشعة تسبب في تهيج شبكية العين، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".
وقال الدكتور سلمان بن دايل، استشاري طب وجراحة الجلد، أن الأجهزة منتشرة ويحصل الأشخاص على المظهر البرونزي عن طريق التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الأسرة الخاصة بالتسمير.
وأضاف: "المشكلة في الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الشمس وفي أسرة التسمير ومشكلتها أنها تتغلل في الطبقات الجلد العميقة ويتم تكسير الجولاين وظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة".
وتابع: "يظهر على المدى الطويل سرطان الجلد في البشرة الفاتحة أما البشرة الداكنة تظهر التجاعيد في العمر المبكر"، مشيرًا إلى أن سرطان الجلد منتشر في الناس ذو البشرة البيضاء وتظهر بنسب متفاوتة.