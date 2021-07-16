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فيديو لعاملين مطعم يسحبان حمارا يثير جدلا واسعا ومطالبات بالتحقيق

منذ يوم
16536
20
فيديو لعاملين مطعم يسحبان حمارا يثير جدلا واسعا ومطالبات بالتحقيق

سعيد العجل (صدى):
أثار مقطع فيديو متداول لعاملان يجران حمارًا صغيرًا الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر العاملان في المقطع وهما يسحبان الحمار بطريقة غريبة على جانب أحد الطرق، وكان أحدهما يرتدي ذي مشابهة لما يرتديه عمال المطاعم.

وعلق مصور المقطع على الواقعة حيث قال :"هذا الحمار سيكون وجبة عشاء الليلة في مطعم، ترى اللى يريد الشوربة أو المرقة كله موجوده".

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وقيل عنه أنه حدث في المملكة، ما أثار الكثير من التساؤلات حول سبب تواجد هذا الحيوان مع العاملين، مطالبين بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

مطعم
المملكة
حمار
عمال
مواقع
مطاعم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14847
منذ يوم
لا تستبعد .. لحم الحمار مسكر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14847
منذ يوم
مُسَكَرْ يعني طعمه حلو - يميل إلى الحلاوة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130867
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. لابد من التحقيق في الموضوع والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بصحة المواطن والمقيم .. ولو اني اظن المقيم يحذر المقيم عن مايراد بإبن البلد ..
السيف
السيف عدد التعليقات : 251
منذ يوم
ليس في السعودية في المغرب أو القاهرة
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 61
منذ يوم
البلديات لدينا نائمه ولاتقوم بعمل مفاجي للمطاعم مراقبي البلديات يحتاجون متابعه واغلب مخالفات المطاعم تجي بلاغات المواطنين والا كان ناكل لحوم فاسده ومشبوهه والله يعين
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 562
منذ يوم
من امن العقوبه أساء الادب
خالد
خالد عدد التعليقات : 1429
منذ 23 ساعة
والله من حمار وكلب اكله المواطن من هالمطاعم .... العقوبات هشه وضعيفه جدا .
عبدالهادي ..
عبدالهادي .. عدد التعليقات : 210
منذ 20 ساعة
ملاحظة في العنوان: فيديو "لعاملين" مطعم ...
والصواب: (لعاملَي مطعم)إذا كان للمثنى ، أو (لعاملِي مطعم) إذا كان للجمع.
ولا يوجد نون في الكلمة. أرجو التعديل ودمتم في المقدمة.
الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 24
منذ 20 ساعة
طيب كان من الأجدر منك أن تتابع مسيرهم وتتعرف على مكان المطعم واسم المطعم مع ضحكك هذا وشستفدنا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51534
منذ 18 ساعة
حسبي الله عليهم
عبد الله
عبد الله عدد التعليقات : 2
منذ 15 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل اكيد راعي المطعم بس اسم وياخذ نسبه من العماله ومسلم المطعم لهم وهذي نتيجت التستر
ابو عمر
ابو عمر عدد التعليقات : 2
منذ 13 ساعة
خليك على بنت المؤذن احسن لك تبي لحم اطبخ في بيتك بنفسك اما المطاعم بيخلوك تاكل الحلال والحرام حسبي الله عليهم .
ابو عمر
ابو عمر عدد التعليقات : 2
منذ 13 ساعة
خليك على بنت المؤذن احسن لك تبي لحم اطبخ في بيتك بنفسك اما المطاعم بيخلوك تاكل الحلال والحرام حسبي الله عليهم .
ابوهادي
ابوهادي عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل الأجانب بالعربي يحقدون علينا وحاسدينا على الخير الي احنا فيه وماهمهم هو جاي هنا يبغى يصير مليون في بلاده وماجب خبرك ياسعودي
ابوهادي
ابوهادي عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل الأجانب بالعربي يحقدون علينا وحاسدينا على الخير الي احنا فيه وماهمهم هو جاي هنا يبغى يصير مليون في بلاده وماجب خبرك ياسعودي
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2270
منذ 11 ساعة
اكيد يسحبونه لابو كرش اللي حرمته ما تتعشا الا في المطعم في اجواء رومنسية وهاديه ، والا اللي حرمته تامر وتنهى وهو فاغر ما الوم بعض البشر حتى تفكيرهم تاثر بلحم الحمير تكلمه وهو مدلخ اثر السبب مو منه مسكين
سعودي وافتخر
سعودي وافتخر عدد التعليقات : 2
منذ 7 ساعات
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
سعودي وافتخر
سعودي وافتخر عدد التعليقات : 2
منذ 7 ساعات
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130867
منذ 7 ساعات
ثبت ان هذا المنظر خارج السعوديه ن فطعاً ..

.. واللي يعرف اسم البلد نعطيه حبة بورتوئان من بتاع العمده ، آه من دوار العمده ..
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7090
منذ ساعة
خاصة مطاعم الهنود والباكستانية هاذي تطبخ لحم خنازير وفيه ناس غشيم يروح يأكل ولا يدري الاجنبي حقود يكره السعودي لعنة الله عليهم

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