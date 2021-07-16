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الأمير سطام بن خالد ينتقد مسلسل درامي بسبب تقديمة صورة سيئة عن المواطن

منذ 22 ساعة
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الأمير سطام بن خالد ينتقد مسلسل درامي بسبب تقديمة صورة سيئة عن المواطن

علي القحطاني (صدى):
هاجم الأمير سطام بن خالد آل سعود المسلسل الكوميدي "وش تبي بس"، مشيرًا إلى أنها دراما تقدم صورة سيئة عن المواطن السعودي.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "تشوه بصري وتشوه سمعي ومحتوى هابط وسخيف ونقل صورة سيئة عن المواطن السعودي".

وتابع حديثه عن أهمية الدراما: "في نفس الوقت هناك دول تستخدم الدراما لنقل صورة إيجابية لها ولتاريخها حتى لو كان كذباً وأنتم ما زلتم تصرون على إكمال مسيرة السقوط والفشل".

ومسلسل "وش تبي بس" مسلسل كوميدي سعودي تدور فكرته عن ابتداع مجموعة من الأصدقاء تطبيقًا تقوم فكرته على تقديم أي خدمة يطلبها المستخدمون، ويجدون أنفسهم وسط مواقف كوميدية لا تنتهي خلال تعاملهم مع طلب جديد في كل حلقة.

 

المواطن
الفن
الأمير سطام بن خالد آل سعود
الدراما
مسلسل وش تبي بس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14838
منذ 22 ساعة
طالع في اسم المسلسل واحلب لبن
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2333
منذ 22 ساعة
الف مليون تحيه الى هذا الامير الراقي -- طبعا نحن لا نستطيع ان ننتقد او نعلق ان تكون صوتا في زمن الصمت يا لك من رائع
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 61
منذ 21 ساعة
كلام صحيح سمو الامير ولكن من سمح بعرض مسلسلات تسي للمواطن السعودي والقبائل وتسي للوطن نحن نسير عكس العالم بالاعلام اعلامنا يحارب المواطن ولايدافع عن الوطن امام الاعلام الاجنبي وزاره الاعلام نائمه ولايوجد لديها متابعه لماينشر ويعرض نحتاج تصحيح لوزاره الاعلام وتجديد دمائها والقائمين عليها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14838
منذ 17 ساعة
أنا المواطن ..

صح كلامي ..

أجل .. قف معي

في .. حياتي شوب

ليه .. تتركني

أقلب أيامي ..

ألقى بها أمس في كل يوم

ليه تظلمني ..

أنا المواطن ..

روح الوطن كنت

لا زلت

سأبقى
العلم
العلم عدد التعليقات : 32
منذ 36 دقيقة
حتى المسلسل إللي يقهرني الميراث أكرهه كره ولاهو من عادات السعودين

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
سعودي وافتخر
يابسطويسي عليك لعنة الله والملائكه والناس اجمعين والله مافاغر الا انت ومدلخ الا انت ياحمار
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه
ناصر الحياني
روعه

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