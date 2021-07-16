الاتحاد يتخلى عن "فواز القرني"

ماجد محمد (صدى):
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، التخلي عن فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكرت مصادر أن النادي سيتنازل في المقابل، عن ثنائي محلي، لمصلحة قلعة العميد، بينهما لاعب مثل منتخب السعودية الأول لكرة القدم سابقًا، وفقًا لصحيفة " البلاد ".
وأضافت أن أندية الهلال والنصر والشباب، تتنافس للحصول على خدمات فواز القرني، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، وجميعهم من العاصمة الرياض.
وأشارت إلى أن النصر، أقوى المرشحين للحصول على خدمات حارس الاتحاد، حيث قدم أكثر من عرض إلى إدارة الحائلي، في محاولة لتعويض الاسترالي براد جونز، الذي رحل عن صفوف الفريق.