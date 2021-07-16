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الاتحاد يتخلى عن "فواز القرني"

منذ يوم
29062
16
الاتحاد يتخلى عن "فواز القرني"

ماجد محمد (صدى):
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، التخلي عن فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت مصادر أن النادي سيتنازل في المقابل، عن ثنائي محلي، لمصلحة قلعة العميد، بينهما لاعب مثل منتخب السعودية الأول لكرة القدم سابقًا، وفقًا لصحيفة " البلاد ".

وأضافت أن أندية الهلال والنصر والشباب، تتنافس للحصول على خدمات فواز القرني، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، وجميعهم من العاصمة الرياض.

وأشارت إلى أن النصر، أقوى المرشحين للحصول على خدمات حارس الاتحاد، حيث قدم أكثر من عرض إلى إدارة الحائلي، في محاولة لتعويض الاسترالي براد جونز، الذي رحل عن صفوف الفريق.

الاتحاد
فواز القرني
الشارقة الإماراتي

التعليقات

عبدالله الخربي
عبدالله الخربي عدد التعليقات : 5
منذ يوم
النصر ليس بحاجه الي القرني عنده حراس مرمي افضل منه
واذا هذا تفكير ادارة النصر دفع ملايين علي الفاضي للاعب عادي فقول علي النصر السلام
ابو سلطان
ابو سلطان عدد التعليقات : 1
منذ يوم
اتفق معاك
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13792
منذ يوم
الكابتن فواز القرني يعتبر إضافة ومكسب لأي فريق ينظم إلية،
بالتوفيق إن شاء الله ياكابتن..
سند اليامي
سند اليامي عدد التعليقات : 1
منذ 23 ساعة
بعد انا اتفق
ابو صالح
ابو صالح عدد التعليقات : 1
منذ 23 ساعة
الحقيقة مادي النصر مليئ بالحراس المميزين و مثلو المنتخبات الوطنية
وليد عبدالله وامين بخاري وصالح الوحيمد و نواف العقيدي وعبدالرحمن الشمري ورائد ازيبي وغيرهم
ولكن يبدو ان زامر الحي لا يطرب
إدارة العالمي
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9522
منذ 23 ساعة
ترى فواز القرني حارس مميز ومكسب لأي فريق راح ياااخذة ***
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 28
منذ 22 ساعة
النصر بحاجة إلى قلب دفاع قوي ومميز وظهير أيسر ليكتمل الفريق
تركي
تركي عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
القرني لاعب بحتاج الي توجيه ويضبط نفسه ويعمل على تطوير نفسه
Amona
Amona عدد التعليقات : 1
منذ 18 ساعة
حرام عليك يارئيس الاتحاد وجود القرني ضروري في الاتحاد لا لرحيل فواز القرني 😠
محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ 16 ساعة
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو حارس افهم حارس زي الناس ما عندك لا اساسي ولا وديف كلهم كباري المهم حارس صاحي وقلب دفاع صخره وانتهاء الموضوع لاحد يقولي مانت بحاجة حارس
محمد السلماني
محمد السلماني عدد التعليقات : 3
منذ 16 ساعة
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو حارس افهم حارس زي الناس ما عندك لا اساسي ولا وديف كلهم كباري المهم حارس صاحي وقلب دفاع صخره وانتهاء الموضوع لاحد يقولي مانت بحاجة حارس
ابو نواف آل شجاع
ابو نواف آل شجاع عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
والله فرحة كبرى بوجود الحارس الإجنبى مكان فواز القرنى .. غير اصيل ابدآ لنادى عريق للإتحاد اول الفرق القوية ماشاء الله تعالى
خالد
خالد عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
والله اتمنى القرني في الهلال بعد التراجع الكبير في مستوى عبدالله المعيوف واشوف انه مكسب كبير لكل نادي الله يوفقك يا قرني
خالد
خالد عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
اتمنى يروح الهلال لان فواز القرني مكسب كبير لكل نادي وراح يندمون الاتحاد على بيعه
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13792
منذ 4 ساعات
الكابتن فواز القرني يرجع له الفضل بعد الله في بقاء فريق العميد في مصاف دوري الأضواء قبل مجي الحارس المحترف البرازيلي الحالي،
ومن لن يصدق كلامي يتابع ذالك الدوري..
حارس عمارة
حارس عمارة عدد التعليقات : 1
منذ 17 دقيقة
افشل حارس عرفه التاريخ كباري وكور سهلة اهداف بغى يهبط الاتحاد يوم يحرس وتالق جروهي انقذ العميد

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أحدث التعليقات

شبح
هذا حكم أغتصبهم ولسه يتنفس يأكل ويشرب ويتابع التلفزيون وجولات وزيارات حكم الشياطين حكم الكفار لادين ولا غيرة معقولة. دولة إسلامية الكويت لكوريا والصين...
شبح
هذا حكم أغتصبهم ولسه يتنفس يأكل ويشرب ويتابع التلفزيون وجولات وزيارات حكم الشياطين حكم الكفار لادين ولا غيرة معقولة. دولة إسلامية الكويت لكوريا والصين...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله في مسعاك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله في مسعاك ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب يا ابو فسيه ، وين حاسب نفسك ، في مراغات كراتشي ......؟؟

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