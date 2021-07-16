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كشف تورط 9 من منسوبي وزارة الصحة في قضايا رشوة وتزوير وغسل الأموال

منذ يوم
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كشف تورط 9 من منسوبي وزارة الصحة في قضايا رشوة وتزوير وغسل الأموال

الرياض (صدى):
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

توضح الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي :

- (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتان.

- (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيماً.

- (21) وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيماً.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

المملكة
الصحة
الرشوة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51534
منذ يوم
طيب
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 34
منذ يوم
اضربوا علبهم بيد من حديد قواكم الله واعزكم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14845
منذ يوم
غسل الأموال يعني تعقيمها - يعني أنها ملونة - ما أكثر الأموال حين تعدها لكنها عند الطهارة قليل
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 757
منذ يوم
غسيل الأموال ياذكي هي أموال مجهولة المصدر مالها إثبات مصدرها ولا يستطيع ايداعها في البنوك. فهمت. عقم عقلك وذهنك بارك الله فيك
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 47
منذ يوم
كفو
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7082
منذ يوم
خانوا الأمانة حقراء تفهاء ، لو الدولة تفتش صح عن مؤهلات الاطباء والممرضين لوجدت الكثيييير من الشهادات المهنية المزورة الكثييير منهم مزوره شهادته
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 117
منذ يوم
نزاهه نزاهة السعودية من المرتشين نزاهة تنزه ألله معكم افرحتوا المواطن ألله درك ياعظيم الافعال محمد بن سلمان طويق مطوق الفساد والضال ⚘☝
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14845
منذ يوم
كم مليح بولو برات تركيا
محمد الصالح
محمد الصالح عدد التعليقات : 18
منذ ساعة
يانزاهةعليكم بموظفى البلديات فمعظمهم يعيشون على الرشاوى !

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
العلم
وكلاء السيارات ذابحهم الطمع والجشع حتى الواحد مش قادر يشتري سيارة بسببهم حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ان فيه غلا في كل شي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
والنعم باالهلال والياباني اللي يشجعه ..

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