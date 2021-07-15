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«نجم» تعلن اكتمال جاهزيتها لمباشرة العمليات الميدانية لموسم الحج 1442 هـ

منذ يوم
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«نجم» تعلن اكتمال جاهزيتها لمباشرة العمليات الميدانية لموسم الحج 1442 هـ

مكة المكرمة (صدى):
اكدت نجم لخدمات التأمين انها استكملت استعداداتها وخططها لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أعلى مستوى للسلامة المرورية لموسم حج عام 1442هـ، وذلك بما يسهل أداءهم مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة منذ لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة حتى لحظة عودتهم إلى مدنهم.

وأكد الرئيس التنفيذي نجم د. محمد السليمان "أننا أكملنا كل التجهيزات اللازمة لمباشرة العمليات الميدانية على مدار الساعة طيلة أيام موسم الحج، وقد تمّ تخصيص أسطول من عدة آليات موزعة بين مركبات ودراجات نارية لخدمة المشاعر المقدسة، إلى جانب عدد من التطبيقات الذكية التي عملت نجم على تطويرها بهدف الوصول إلى موقع الحادث في أقصر فترة زمنية بعد ورود البلاغ، إلى جانب طاقم من الكوادر المؤهلة ومن ذوي الخبرة.

لقد سخرّنا جميع الإمكانيات المتاحة من خلال الأنظمة التقنية التي تساهم بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى الكادر البشري المتواجد بشكلٍ دائم في شعبة الحوادث بالمشاعر المقدسة، لخدمة ضيوف الرحمن. هذا، بالإضافة إلى اتباعنا أعلى معايير الوقاية لتقديم أفضل خدمة بأعلى التزام للمعايير الصحية والمهنية في آن واحد، ولكي تتكامل هذه الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للمرور التي تقوم بجهود كبيرة لدعم الخطط المرورية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بمدينتي مكة المكرمة والمدینة المنورة، وبما يحقق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تطوير رحلة الحج".

وأشار السليمان إلى أن "نجم اعتمدت مقرين للإيواء، إضافة إلى مركزين لاستقبال البلاغات، كما اعتمدت لوحة واحدة للتوجيه والتحكم". ويشمل نطاق عمل نجم لمباشرة الحوادث المشاعر المقدسة (منى – عرفة – مزدلفة)، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمشاعر (العزيزية – الشرائع –الششة – الروضة – الراشدية – المغمس – المعيصم – العسيلة – الخضراء – جعرانة). كما أنها تضع مجموعة من التطبيقات والأنظمة الذكية في خدمة الحجاج تشمل: تطبيق البلاغات، نظام استقبال البلاغات، نظام الرد الآلي، تطبيق الواتساب، نظام التحكم والتوجيه، تطبيق مباشرة الحوادث، أجهزة التحقق من هوية قائد المركبة.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. ليه يابو عمار.. صدق انت محق لأن حتى في المباريات عاريات.
ابو عمار
كفو
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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