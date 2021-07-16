وفاة مرافق الملك عبدالله الفريق عبيد غثيث العنزي

الرياض (صدى):
توفي معالي الفريق عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي وقائد اللواء الخاص ومرافق الملك عبدالله، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.
ويعد الفريق الراحل من مؤسسي الفرقة الخاصة بالحرس الوطني ثم طورها للكتيبة الخاصة ومن ثم طورها للواء الخاص بقصور خادم الحرمين الشريفين.
وتم نقل معاليه واللواء الخاص للحرس الملكي بعد أن توفي الملك فهد - رحمه الله - وأصبح ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - مليكاً للبلاد؛ حيث كان الحارس الشخصي الذي رافق الملك عبدالله في كافة مراحل حياته، بداية من الوقت الذي كان فيه رئيسا للحرس الوطني آنذاك، مرورا بعدة مراحل.
وكان آخرها تولي الملك عبدالله - رحمه الله - مقاليد الحكم عام 2005 للميلاد، وكان الفريق عبيد العنزي مسؤولا عن حماية الملك، وأمن القصور والمواكب والضيوف، فيما أحيل للتقاعد في شهر 2 من العام 1434 هـ.