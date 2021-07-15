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استمرار فتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

منذ 47 دقيقة
2526
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استمرار فتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

الرياض (صدى):
أصدر اتحاد الغرف التجارية، تعميمًا يفيد باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال أوقات الصلاة.

وجاء في التعميم لاتحاد الغرف التجارية: "عملا بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم، وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل خلال الإغلاق أوقات الصلوات، وسعيا إلى تحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء" .

وأضاف البيان:"وبعد أن تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإننا نأمل منكم استمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها، واستقبال المتسوقين والعملاء، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات".

 

 

المحلات التجارية
أوقات الصلاة
اتحاد الغرف التجارية

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 29
منذ 38 دقيقة
اللي امر بالصلاة هو الله
اللي يبارك في الرزق هو الله
فكيف يابايع تترك الاخره لاجل الدنيا

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
انصحكم جددوا عقدة حتى لا تهبطون الموسم القادم
ابو محمد 😎 ✍️
كلام في الصميم ياشبيه الريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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