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عراك بين نسوان
منذ 5 ساعات
1666
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 45
منذ ساعة
آخرتها هواش على سبب تافه
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130765
منذ ساعة
مالهن حق ..
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أحدث التعليقات
واحد منصف
هل هذا البيان يعني أن الذي قامت به دول العالم من الحظر الجزئي أو الكلي أنه غير مناسب لمكافحة كرونا وان الصحيح فتح الأسواق...
بلبل البحر
داعية إلى العهر والفاحشة.. الله ينتقم منها ويخلص العباد منها ومن امثالها
بلبل البحر
الله يرحم القتلى ويتقبلهم في الشهداء..
ابو محمد 😎 ✍️
يا الله انها عليك .. .. من اول يضرب بنا المثل بهذا .. واليوم صارت الحصاني كلها مقطه اذنابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. خففوا من الزحمه والتلوث ..
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