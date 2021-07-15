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ضبط 68 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في مكة المكرمة

منذ 5 ساعات
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ضبط 68 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (68) شخصاً بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

شرطة مكة المكرمة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 48 دقيقة
ماهم بخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 47 دقيقة
ماهم بخير ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يحكم عليه بالاعدام لرتكابه ثلاث جرائم متتاليه اولها اقتحام منزل صديقه ثم اغتصاب الزوجه والحادمه ثم تصوير الواقعه
ابو عمار
من حقها طلب الطلاق
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
ابو عمار
الحكومه اللبنانيه يجب ان تكون مفصله على مقاس حزب الشيطان
خالد
المشكله مولود بالصومال وتزوير باوراقه و4 مواليد وكلها مخالفه للانظمه وانه النونو ورؤيه وبطيخ ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

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