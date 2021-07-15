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أمانة جدة: ضبط وإغلاق أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج بالمليساء

منذ ساعة
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أمانة جدة: ضبط وإغلاق أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج بالمليساء

جدة (صدى):
أتلفت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة (94) من المراتب و(200) كجم من مخلفات الإسفنج وذلك خلال حملة مشتركة مع الجهات ذات في حي “القوزين” جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء فيصل المالكي أن الفرق الميدانية رصدت موقعَين بمشاركة شرطة المحافظة والدفاع المدني عبارة عن “أحواش” مخالفة لممارسة تدوير الإسفنج والقطن المستعمل، حيث جرى مصادرة مكنتين تستخدم في أعمال القطن “المراتب” وتغليفها مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في الحملة أعدت محضراً مشتركاً بالحالة، فيما أتلفت الأمانة المصادرات.

وتشدد أمانة جدة أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي مخالفة بالإجراءات الاحترازية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة السكان.

جدة
الدفاع
محافظة جدة
المليساء
حي القوزين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130753
منذ 25 دقيقة
احسن ..

.. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
انصحكم جددوا عقدة حتى لا تهبطون الموسم القادم
ابو محمد 😎 ✍️
كلام في الصميم ياشبيه الريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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