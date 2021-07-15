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بالفيديو.. استشاري: أجهزة تسمير البشرة قد تسبب سرطان الجلد

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. استشاري: أجهزة تسمير البشرة قد تسبب سرطان الجلد

أميرة خالد (صدى):
أوضح عدد من الباحثين أن أجهزة التسمير تقوم بإنتاج أشعة فوق البنفسجية والتي تمنح البشرة المظهر البرونزي تتوغل في طبفات الجلد العميقة مما يتسبب في الشيخوخة المبكرة للبشرة وظهور التجاعيد والبقع بها.

وذكروا أيضًا أن التعرض لهذه الأشعة ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد خاصة الأشخاص ذو البشرة الفاتحة كما أن الأشعة تسبب في تهيج شبكية العين، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وقال الدكتور سلمان بن دايل، استشاري طب وجراحة الجلد، أن الأجهزة منتشرة ويحصل الأشخاص على المظهر البرونزي عن طريق التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الأسرة الخاصة بالتسمير.

وأضاف: "المشكلة في الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الشمس وفي أسرة التسمير ومشكلتها أنها تتغلل في الطبقات الجلد العميقة ويتم تكسير الجولاين وظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة".

وتابع: "يظهر على المدى الطويل سرطان الجلد في البشرة الفاتحة أما البشرة الداكنة تظهر التجاعيد في العمر المبكر"، مشيرًا إلى أن سرطان الجلد منتشر في الناس ذو البشرة البيضاء وتظهر بنسب متفاوتة.

 

سرطان الجلد
التجاعيد
الأشعة فوق البنفسجية
تسمير البشرة
الشيخوخة المبكرة

التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 726
منذ ساعة
ما هي أضرار إزالة الشعر بالليزر؟ ما الذي عليك معرفته عنها؟ وكيف تستطيع تجنبها؟ أهم المعلومات والتفاصيل تجدونها في المقال.

أضرار إزالة الشعر بالليزر: معلومات هامة
فلنتعرف في ما يأتي على أضرار إزالة الشعر بالليزر وبعض المعلومات الهامة في هذا الشأن:


أضرار إزالة الشعر بالليزر
على الرغم من أن عملية إزالة الشعر بالليزر قد تساعد على تأخير أو إبطاء نمو الشعر، إلا أن النتائح غالبًا ما تكون مؤقتة وغير دائمة، كما قد يحتاج الشخص للخضوع للعديد من الجلسات للحصول على النتائج المنشودة.

إليك قائمة بأبرز الأضرار إزالة الشعر بالليزر المحتملة:
1. الالتهابات
في بعض الحالات من الممكن للتلف الذي تسببه أشعة الليزر في البصيلات أن يتسبب بتحفيز نشأة وحدوث التهاب في الجلد.

يفضل استشارة طبيب الجلد بخصوص أي التهاب قد تتم ملاحظته بعد جلسة الليزر، حتى يتم الحصول على العناية الطبية اللازمة لعلاج الالتهاب، ويجب التنويه إلى أن استعمال المضادات الحيوية الموضعية لعلاج الالتهابات دون استشارة الطبيب قد لا يكون خيارًا حكيمًا.

2. تغير لون الجلد
أحد أضرار إزالة الشعر بالليزر المحتملة أن الأشعة المستخدمة خلال الجلسات قد تتسبب في إحداث تغييرات معينة في لون جلد المنطقة الخاضعة للعلاج.

في ما يأتي أبرز العوامل التي قد ترفع من فرص ظهور هذا النوع من أضرار أشعة الليزر:

استمرار الشخص بتعريض جسمه لأشعة الشمس أثناء فترة العلاج دون حماية، سواء قبل الجلسة أو بعدها.
طبيعة البشرة ولونها، فامتلاك الشخص لبشرة داكنة قد يجعله أكثر عرضة لتغير لون الجلد لديه إلى درجات أفتح، بينما امتلاك الشخص لبشرة فاتحة بطبيعتها قد يجعله أكثر عرضة لظهور تصبغات داكنة.
غالبًا ما تكون تغيرات لون الجلد الحاصلة مؤقتة، ومن الممكن أن تتلاشى مع الوقت دون أي تدخل طبي، لكن في بعض الحالات من الممكن أن تكون هذه التغيرات دائمة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يحكم عليه بالاعدام لرتكابه ثلاث جرائم متتاليه اولها اقتحام منزل صديقه ثم اغتصاب الزوجه والحادمه ثم تصوير الواقعه
ابو عمار
من حقها طلب الطلاق
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
ابو عمار
الحكومه اللبنانيه يجب ان تكون مفصله على مقاس حزب الشيطان
خالد
المشكله مولود بالصومال وتزوير باوراقه و4 مواليد وكلها مخالفه للانظمه وانه النونو ورؤيه وبطيخ ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

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