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سعد الحريري : لحم كتافي من السعودية وأنا وفي وعائلتي في السعودية

منذ ساعة
1997
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سعد الحريري : لحم كتافي من السعودية وأنا وفي وعائلتي في السعودية

بيروت (صدى):
عبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، مساء اليوم الخميس، عن امتنانه وتقديره للسعودية.

وكتب "الحريري" على حسابه بموقع تويتر :"لحم كتافي من السعودية وانا انسان وفي، وعائلتي في السعودية".

وأكد أن السعودية منحت السلام للبنان وتريد الخير لكل اللبنانيين، كما انها لم ترسل الصواريخ للبنان كما فعل الآخرون.

وتأتي تغريدة الحريري ضمن تغريدات أخرى غرد بها اليوم بعد إعلانه الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع الرئيس اللبناني "ميشال عون".

وطالب الحريري بفتح تحقيقًا جنائياً في مصرف لبنان والوزارات، مؤكدًا أنه لا يريد أن يحمي أحد، مشددًا أيضا على ضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

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السعودية
تويتر
بيروت
لبنان
سعد الحريري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14829
منذ ساعة
أعملك شي مول سميه مول رفيق على اسم والدك وارفق بنا في الأسعار ما دام لحم كتافك من خير وطني. الله يحفظه ويحفظ ولاة أمرنا.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130753
منذ 28 دقيقة
شي اكيد ، لاشك في ذالك .. بس عاد الوفا الله اعلم ..
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 35
منذ 27 دقيقة
بياع كلام و هو عارف و سراق و الكلام الرخيص لا ينظر له

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
انصحكم جددوا عقدة حتى لا تهبطون الموسم القادم
ابو محمد 😎 ✍️
كلام في الصميم ياشبيه الريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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