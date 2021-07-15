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أمير جازان يعزي شيخ قبيلة العراشية بضمد في وفاة شقيقه

منذ 9 ساعات
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أمير جازان يعزي شيخ قبيلة العراشية بضمد في وفاة شقيقه

جازان (صدى):
قدّم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، خالص تعازيه ومواساته إلى شيخ قبيلة العراشية بضمد الشيخ أحمد بن علي عريشي في وفاة شقيقه عبدالله بن علي عريشي -رحمه الله -, الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية.

وسأل سموه -الله عز وجل-، أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب الشيخ أحمد عريشي وأشقاء وأبناء الفقيد وأسرتهم، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين -الله تعالى- أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

 

 

جازان
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
منطقة جازان
ضمد
قبيلة العراشية

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