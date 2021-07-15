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"الموارد البشرية" توضح 6 مزايا لقرار توطين المهن الفنية الهندسية

منذ 9 ساعات
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"الموارد البشرية" توضح 6 مزايا لقرار توطين المهن الفنية الهندسية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مزايا التدريب والتطوير لقرار توطين المهن الفنية الهندسية، ومنها دعم الأجور بنسبة 30-40%، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل.

كما شملت المزايا بدل الانتقال من مدينة أو منطقة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديد.

ولفتت إلى أن القرار يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، والحد الأدنى للأجور 5 آلاف ريال، مضيفة أن أبرز المهن التي جرى توطينها هي فني هندسة كهربائية، وفني هندسة إنتاج، وفني هندسة ميكانيكية، وفني إلكترونيات، وفني هندسة إنتاج، ورسام هندسة مدنية، ورسام هندسة معماري، ورسام إنشائي.

يذكر أن قرار توطين المهن الفنية الهندسية يوفر أكثر من 12 ألف وظيفة، واشترط على الفنيين حصولهم على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

 

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