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امرأة تطلب الطلاق: ما زلت بكرًا وزوجي مصاب بالعجز الجنسي

منذ 30 دقيقة
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امرأة تطلب الطلاق: ما زلت بكرًا وزوجي مصاب بالعجز الجنسي

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة الأسرة المصرية حكمًا بتطليق سيدة مصرية من زوجها بعد ثبوت إصابته بـ "العجز الجنسي".

وأفادت الزوجة أنها تزوجت منه قبل 4 أشهر من إقامة الدعوى وأنها "بكرًا" بسبب ضعف زوجها جنسيًا، مشيرة إلى أنه أخفى الأمر عليها.

وطلبت "الزوجة" منه التوجه إلى طبيب متخصص من أجل علاجه، ولكنه أكد لها عدم صحة ما تعتقده وأنه بصحة جيدة لا يعاني أي شيء، وأنها مجرد ضغوط عصبية أثرت عليه.

ورفض الزوج تطليق زوجته وإعطائها حقوقها وإخفاء السبب الحقيقي وهو ما دفع الزوجة لرفع الدعوى من أجل الحصول على الطلاق وأخذ حقوقها.

 

الطلاق
الخلع
العجز الجنسي
مشاكل زوجية
محكمة الأسرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130745
منذ 17 دقيقة
ماله حق يحجرها ، اذا ودها باالفراق منه ، لا يتأخر يطلقها ..

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل واحد يشري ضحيته بنفسه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل واحد يشري ضحيته بنفسه
ابو محمد 😎 ✍️
شرشحووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق يحجرها ، اذا ودها باالفراق منه ، لا يتأخر يطلقها ..
ابو نواف آل شجاع
والله فرحة كبرى بوجود الحارس الإجنبى مكان فواز القرنى .. غير اصيل ابدآ لنادى عريق للإتحاد اول الفرق القوية ماشاء الله تعالى

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