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برنامج دعوي في أحكام الحج بالشؤون الإسلامية في جازان

منذ يوم
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برنامج دعوي في أحكام الحج بالشؤون الإسلامية في جازان

علي محنشي (صدى):
نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان مساء اليوم الخميس الخامس من شهر ذي الحجة 1442هجرية البرنامج الدعوي من الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة بمحافظة الريث نفذها فضيلة الشيخ محمد بن أحمد عسيس وفضيلة الشيخ إبراهيم بن يحيى زيلع لكل منهما كلمات ثلاث من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء في عدد من جوامع ومساجد المحافظة .

هذا وقد بين فضيلة مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد بن محمد مدخلي أن هذه الكلمات الدعوية تأتي لتوضيح أحكام وفضل عشر ذي الحجة وما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل لاسيما وفيها يوم صيامه يكفر السنة السابقة والسنة اللاحقة .

من جانب آخر قدم المدخلي الشكر للشيخين المشاركين في هذا البرنامج على وقتهما وجهدهما اللذان بذلاه لنشر العلم الشرعي وتوعية الناس بفضائل هذه الأيام المباركة.

يذكر أن هذا البرنامج يعد من البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة وتوجيه من لدن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ .

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