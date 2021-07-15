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ضغوط عربية تطيح بمباراة برشلونة مع فريق إسرائيلي

منذ 10 ساعات
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ضغوط عربية تطيح بمباراة برشلونة مع فريق إسرائيلي

وكالات (صدى):
نجحت ضغوط عربية فلسطينية في إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها بين فريقي برشلونة وفريق بيتار القدس الإسرائيلي.

وانطلقت هذه الجهود من اتحاد الكرة الفلسطيني، والنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، سامي أبو شحادة.

وتعاون النائب "أبو شحادة" مع رابطة مشجعي فريق برشلونة في الأراضي الفلسطينية «عرب بلوجرانا» من أجل التواصل مع برشلونة ودفعه لإلغاء المباراة لكون أن جمهور فريق بيتار القدس، يحمل أفكار عدائية تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني.

واستجابت إدارة نادي برشلونة لكل هذه الضغوط، حيث أعلنت اليوم إلغاء المباراة، رغبتها في عدم التورط في صراعات سياسية في الشرق الأوسط.

برشلونة
إسرائيل
الشرق الأوسط
فريق بيتار القدس
سامي أبو شحادة.
عرب بلوجرانا

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