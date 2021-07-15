تسجيلات مسربة لرئيس ريال مدريد تضعه في أزمة

وكالات (صدى):
ظهرت تسجيلات مسربة لـ "فلورنتينو بيريز"، رئيس نادي ريال مدريد، ينتقد فيها العديد من اللاعبين السابقين ومدربين سابقين في ريال مدريد.
وأعلن "بيريز" أنه سيقاضي خوسيه أنطونيو أبيلان والصحيفة؛ دفاعًا عن الشرف والخصوصية والصورة الذاتية التي تأثرت إثر هذه التسجيلات.
وكشفت تقارير صحفية أن أنطونيو أبيلان كان سيبز فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وطلب منه عشرة ملايين يورو مقابل حذف هذه التسريبات، التي طالت العديد من اللاعبين والمدربين السابقين في النادي الملكي.
وطلب "أنطونيو" المبلع من إدواردو فرنانديز دي بلاس، نائب رئيس ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي تم فيه هذا العرض جرى في مطعم كومبارو في مدريد ولم يقبل ريال مدريد الابتزاز عام 2011.