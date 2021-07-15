بنك الدم المركزي بصحة حائل يجري أكثر من 7 آلاف فحص للمتبرعين بالدم خلال شهر

عارف السويدي (صدى):
أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال شهر يونيو من هذا العام، 7088 فحص مخبري لمتبرعين بالدم، وصرف عدد 405 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل البنك المركزي عدد 349 متبرع بالدم، ونفذ عدد حملتين للتبرع بالدم.
يذكر أن بنك الدم المركزي بصحة حائل يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد الى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، كما حصل البنك على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثه التي تخدم المرضى بالمنطقة.