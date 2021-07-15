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المؤبد لكويتي اغتصب زوجة صديقه وخادمتها

منذ ساعة
1085
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المؤبد لكويتي اغتصب زوجة صديقه وخادمتها

خالد الظفيري (صدى):
أسدلت محكمة التمييز الكويتية، الستار على قضية المواطن الكويتي الذي تم أدانته باغتصاب زوجة صديقه بالإكراه داخل منزلها، وكذلك اغتصاب خادمتها.

وكانت خلافات شخصية قد وقعت بين المتهم وصديقه، مما دفع الأول إلى الانتقام بأن استغل غياب صديقه عن منزله، وقام باقتحام المنزل والاعتداء على زوجة صديقه وهتك عرض خادمتها.

ولم يكتف المتهم بذلك بل تعمد توثيق جريمته بكاميرا هاتفه الذكي، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه وحكم عليه بالإعدام، لكن تم استئناف الحكم، وحكم عليه بالمؤبد، وقضت محكمة التمييز الكويتية بتأييد الحكم بالمؤبد عليه.

اغتصاب
الكويت
محكمة التمييز الكويتية
محكمة
هتك عرض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130745
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. يستاهل ماجاه ..

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ابو محمد 😎 ✍️
شرشحووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق يحجرها ، اذا ودها باالفراق منه ، لا يتأخر يطلقها ..
ابو نواف آل شجاع
والله فرحة كبرى بوجود الحارس الإجنبى مكان فواز القرنى .. غير اصيل ابدآ لنادى عريق للإتحاد اول الفرق القوية ماشاء الله تعالى

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