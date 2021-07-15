المؤبد لكويتي اغتصب زوجة صديقه وخادمتها

خالد الظفيري (صدى):
أسدلت محكمة التمييز الكويتية، الستار على قضية المواطن الكويتي الذي تم أدانته باغتصاب زوجة صديقه بالإكراه داخل منزلها، وكذلك اغتصاب خادمتها.
وكانت خلافات شخصية قد وقعت بين المتهم وصديقه، مما دفع الأول إلى الانتقام بأن استغل غياب صديقه عن منزله، وقام باقتحام المنزل والاعتداء على زوجة صديقه وهتك عرض خادمتها.
ولم يكتف المتهم بذلك بل تعمد توثيق جريمته بكاميرا هاتفه الذكي، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه وحكم عليه بالإعدام، لكن تم استئناف الحكم، وحكم عليه بالمؤبد، وقضت محكمة التمييز الكويتية بتأييد الحكم بالمؤبد عليه.