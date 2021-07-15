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بالفيديو.. إعادة هيكلة لمجسم حوت منقرض تم اكتشافه في الجوف

منذ 34 دقيقة
1299
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بالفيديو.. إعادة هيكلة لمجسم حوت منقرض تم اكتشافه في الجوف

الجوف (صدى):
اكتشف الباحثون عين كاملة لحوت منقرض في منطقة الجوف بالمملكة والذي يقدر تواجده 37 مليون عام محافظًا على خصائصه الجيولوجية تحت الطبقات الجيرية التي ساعدت على بقاء هيكله.

وقال الدكتور إياد زلموط، خبير قسم الأحافير، أن المكان الذي تم فيه اكتشاف العين اسمه "الرشاشية" متكونة من صخور لونها أبيض لأنها تكونت في بيئة بحرية ذات تركيزات جيرية عالية، وذلك وفقًا لقناة "الإخبارية".

وأضاف: "بعد التنقيب يمر الهيكل بمراحل الترميم والصيانة وجدولتها للوصول إلى الشكل النهائل بعد إزالة جميع الترسيبات عنها".

فيما أوضح صالح الصبحي، رئيس مشروع الاستكشاف العام للأحافير الفقارية، أنه يتم نقل مجسم الحوت إلى معمل متخصص يقوم بتركيب وتنضيف وترميم العينات الفقارية واللافقارية بطريقة علمية والمواد المخصصة لهذا العمل وتم جمع أجزاء الحوت على عدة مراحل وطرق مختلفة.

 

 

منطقة الجوف
حوت منقرض
الخصائص الجيولوجية
الطبقات الجيرية
الترسيبات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130742
منذ 24 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
شكله حازم رباط الامان ولا يمديه طار من السياره
محمد السلماني
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو...
محمد
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو...
ابو محمد 😎 ✍️
ايه لاتسكتين عن الطواغيت المشركين المجرمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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