بوروسيا دورتموند يرفض التفريط في إيرلينج هالاند

وكالات (صدى):
أعلن فريق بوروسيا دورتموند الألماني عن رفضها العرض الافتتاحي لـ "تشيلسي"، من أجل ضم مهاجم وهداف الفريق النرويجي إيرلينج هالاند.
وعرض الفريق الإنجليزي لاعبي الفريق تامي أبراهام وكالوم هودسون أودوي، بالإضافة لمبلغ مالي كجزء من صفقة تبادلية إلا أن النادي الألماني رفض التخلي عن لاعبه.
ويرغب الفريق الإلماني في الحصول علي مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في "هالاند" هذا الصيف.
تجدر الإشارة إلى أن "تشيلسي" يواجه معاناة في تسجيل الأهداف خلال الموسم الماضي رغم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
ودفع هذا الأمر إدارة الفريق لمحاولات التعاقد مع "هالاند" استجابة لرغبة مدرب الفريق الألماني توماس توخيل.