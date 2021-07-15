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بالفيديو .. إطلاق خدمة التوكيل للأضاحي عبر منصة "تبرّع"

منذ ساعتين
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بالفيديو .. إطلاق خدمة التوكيل للأضاحي عبر منصة "تبرّع"

الرياض (صدى):
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التوكيل بأداء شعيرة الأضحية وتجهيزها وتوزيع الثلث على المحتاجين وإيصال الثلثين المتبقية للمستفيدين وإهدائها لمن يرغب أو التبرع بالأضحية كاملة، من خلال خطوات إلكترونية سهلة عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع".

وأكد وكيل الوزارة لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، أن الهدف من الخدمة إتاحة التوكيل للمستخدم لإداء شعيرة الأضحية وتجهيزها بالنيابة عنه وتوزيعها للمحتاجين بطريقة عملية وكفاءة عالية، كما تتوافق مع الإضاحي مع جهود وزارة الصحة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "الإخبارية".

وأضاف أن الخدمة تتيح للمستخدم متابعة الأضحية وإلى أين وصلت، مؤكدًا أن الخدمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الموارد البشرية
وزارة
تبرع
عيد الأضحى
الأضحية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81458
منذ 14 دقيقة
كل واحد يشري ضحيته بنفسه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81458
منذ 14 دقيقة
كل واحد يشري ضحيته بنفسه

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل واحد يشري ضحيته بنفسه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل واحد يشري ضحيته بنفسه
ابو محمد 😎 ✍️
شرشحووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق يحجرها ، اذا ودها باالفراق منه ، لا يتأخر يطلقها ..
ابو نواف آل شجاع
والله فرحة كبرى بوجود الحارس الإجنبى مكان فواز القرنى .. غير اصيل ابدآ لنادى عريق للإتحاد اول الفرق القوية ماشاء الله تعالى

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